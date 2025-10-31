Собор Саграда Фамилия стал самой высокой церковью в мире
Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, также известный как собор Саграда Фамилия, стал самой высокой церковью в мире. Об этом сообщает Associated Press.
Рекорд был побит после того, как на церковь была поднята часть его центральной башни. После установки высота храма достигла 162,9 метра. Это на 1,4 метра выше предыдущего рекордсмена — Ульмского собора в Германии, высота которого достигает 161,5 метра. Немецкий собор удерживал этот рекорд с 1890 года.
Отметим, что храм Святого Семейства находится в стадии строительства с 1882 года. Его проект принадлежит знаменитому барселонскому архитектору Антонио Гауди, который изначально не предполагал, что строительство собора будет завершено при его жизни. В 2010 году храм освятил папа римский Бенедикт XVI. В данный момент строители достраивают центральную башню Иисуса Христа — ее возведение запланировано на 2026 год. После завершения храм станет еще выше — высота башни достигнет 172 метра.