Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, также известный как собор Саграда Фамилия, стал самой высокой церковью в мире. Об этом сообщает Associated Press.

© Wikipedia

Рекорд был побит после того, как на церковь была поднята часть его центральной башни. После установки высота храма достигла 162,9 метра. Это на 1,4 метра выше предыдущего рекордсмена — Ульмского собора в Германии, высота которого достигает 161,5 метра. Немецкий собор удерживал этот рекорд с 1890 года.

Отметим, что храм Святого Семейства находится в стадии строительства с 1882 года. Его проект принадлежит знаменитому барселонскому архитектору Антонио Гауди, который изначально не предполагал, что строительство собора будет завершено при его жизни. В 2010 году храм освятил папа римский Бенедикт XVI. В данный момент строители достраивают центральную башню Иисуса Христа — ее возведение запланировано на 2026 год. После завершения храм станет еще выше — высота башни достигнет 172 метра.