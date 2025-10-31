Результатом подхода США «один размер подходит всем» в международной политике и подавление иностранных властей стали триллионные расходы и эскалация.

Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард, передает РИА Новости.

«Настоящую стабильность. Настоящую безопасность и мир нельзя выковать из изоляции. Но только в общей группе миротворцев, которые работают для продвижения в направлении к этой цели», — сказала она.

По данным газеты The Miami Herald, США могут нанести удары по Венесуэле в ближайшие дни.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Венесуэла является суверенным государством и все, что происходит «вокруг нее» должно соответствовать «букве международного права».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».