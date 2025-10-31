Глава МИД Польши сделал резкое заявление о Евросоюзе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил выход республики из Евросоюза. Его слова приводит Onet.

У Сикорского спросили, считает ли он реалистичным сценарием выход Польши из Евросоюза.

«Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят "нет" любой европейской инициативе», — ответил он.

В качестве примера Сикорский привел протест бывшего президента Польши Анджея дуда против энергосберегающих лампочек, однако данное предложение было представлено на Европейском совете при участии ныне покойного главы республики Леха Качиньского.

По словам главы МИД, правые националисты в стране привыкли к мысли, что все, что предлагает Европа обязательно будет неправильным. Сикорский подчеркнул, что они считают, что «это вредно, потому что именно так родился Brexit».