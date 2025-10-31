Украинская таролог предсказала раздел Украины

Громкий скандал разгорелся в украинском медиапространстве вокруг блогера-миллионника Татьяны Коряк, более известной, как Корячка, и таролога Юлии Левченко. В своем интервью последняя с помощью карт «нагадала» раздел Украины с переходом под контроль России Харьковской, Николаевской и Одесской областей.

© Московский Комсомолец

«Поделят ли Украину? Поделят, еще и как. Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. В состав РФ перейдет Одесская область, Харьковская область, в том числе сам Харьков, и Николаев», — заявила Левченко в ролике, который Корячка опубликовала в соцсетях.

По словам таролога, на такой исход указывает карта «король пентаклей», которая якобы означает, что раздел страны всем выгоден.

Украинские СМИ теперь раздувают скандал, публикуя призывы граждан возбудить в отношении Юлии Левченко уголовное дело за ее слова.