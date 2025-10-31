"Поделят еще как": украинская таролог предсказала раздел Украины
Громкий скандал разгорелся в украинском медиапространстве вокруг блогера-миллионника Татьяны Коряк, более известной, как Корячка, и таролога Юлии Левченко. В своем интервью последняя с помощью карт «нагадала» раздел Украины с переходом под контроль России Харьковской, Николаевской и Одесской областей.
По словам таролога, на такой исход указывает карта «король пентаклей», которая якобы означает, что раздел страны всем выгоден.
Украинские СМИ теперь раздувают скандал, публикуя призывы граждан возбудить в отношении Юлии Левченко уголовное дело за ее слова.