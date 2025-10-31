В США продадут унитаз за 10 миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby’s собирается выставить на продажу золотой унитаз — стартовая цена за лот составляет 10 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

© Sotheby’s

Унитаз создан итальянским художником Маурицио Каттеланом. Вес изделия достигает 101,2 кг. При этом, унитаз полностью функциональный. Кроме того, эксперт Sotheby’s Дэвид Гальперин рассказал, что покупатели смогут осмотреть унитаз на месте.

Маурицио Каттелан — современный итальянский художник, известный своими произведениями в жанре инсталляции. Одной из самых известных его работ стал банан, приклеенный скотчем к стене.