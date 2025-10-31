Завершение конфликта в Украине — это не просто политическая цель, но и экономическая необходимость для США. Это мнение выразил источник, близкий к администрации Дональда Трампа в интервью газете Independent.

По его словам, текущая ситуация на Украине оказывает значительное влияние на статус доллара США как мировой резервной валюты, что в свою очередь затрудняет экономическое положение страны.

«Завершение конфликта сейчас для США — это экономический императив, основанный на торговле. Не говоря уже о том, что оно должно защитить статус доллара», — отметил источник.

Он считает, что этот отчет окажет влияние на стратегию администрации.

Источник подчеркнул, что завершение конфликта является экономическим приоритетом для США, прежде всего из-за его последствий для торговли и финансовой стабильности. Он также отметил, что важнейшим аспектом остаётся сохранение статуса доллара как резервной валюты, что прямо зависит от завершения вооружённого противостояния.

На фоне этого был опубликован отчет американской некоммерческой организации Центр свободы и процветания (CFP), который стал важным вкладом в эту дискуссию. В документе утверждается, что затягивание конфликта продолжает подрывать экономику США и угрожает позиции доллара на мировых рынках. Отчет был направлен в Белый дом, и, по словам источника, это не останется без внимания.