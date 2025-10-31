Глава Сирии потребовал от чиновников сдать ключи от люксовых машин

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа потребовал от чиновников сдать ключи от люксовых автомобилей.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на одном из мероприятий в августе он раскритиковал чиновников и бизнесменов, которые приехали на дорогих внедорожниках.

«Аш-Шараа приказал госслужащим, у которых есть роскошные автомобили, отдать ключи, пригрозив в противном случае расследованием на предмет незаконных доходов. Несколько ключей были переданы, когда люди начали расходиться», — говорится в материале.

Ранее в Москве прошли переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.