Президент Украины Владимир Зеленский нашел «козла отпущения» в лице бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство республики.
По его словам, украинским властям необходимо найти виновного в условиях проблем с электроснабжением. Так, отметил собеседник издания, некоторые районы страны рискуют остаться без электричества до конца весны.
«В киевских квартирах уже 10 градусов тепла, и город вполне может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Люди уже возмущены этим, поэтому администрации Зеленского нужны козлы отпущения», — пояснил он.