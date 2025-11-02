Президент Украины Владимир Зеленский нашел «козла отпущения» в лице бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство республики.

По его словам, украинским властям необходимо найти виновного в условиях проблем с электроснабжением. Так, отметил собеседник издания, некоторые районы страны рискуют остаться без электричества до конца весны.