В Кении слоны конкурируют с людьми из-за пищи и воды

По мере расширения поселений на севере Кении люди и слоны все чаще сталкиваются из-за земли, пищи и воды. Об этом сообщает газета The Guardian.

В Олдоньиро на севере Кении слоны проходят через поселение почти каждую ночь. По оценкам экологов, община, насчитывающая около трех тысяч человек, символизирует сложные отношения между людьми и слонами во многих частях современной Африки.

В этом регионе проживает полукочевой народ самбуру, который заботится о козах, верблюдах и крупном рогатом скоте в засушливых условиях. Здесь растет число жителей, живущих за счет земледелия, что все больше создает прямую конкуренцию со слонами за воду и пищу.

По мере усиления борьбы за ресурсы, усугубляемой засухой из-за глобального потепления, в этом районе растет число раненых и погибших в результате столкновений со слонами, которые топчут тех, в ком видят угрозу.

Проблема становится все более опасной как для популяции животных, так и для населения. На севере Кении конфликт между людьми и слонами стал большей угрозой для их выживания, чем браконьерство. Специалисты считают, что при строительстве городов необходим баланс, чтобы учесть интересы людей и найти способ ужиться со слонами.