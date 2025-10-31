Лукашенко заявил о работе Протасевича сотрудником разведки Белоруссии

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич является сотрудником разведки Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агенство «БелТА».

«Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — заявил Лукашенко.

Об этом он заявил в контексте ситуации с метеозондами в Литве, в которой Вильнюс обвиняет Минск. Лукашенко привел пример санкциями против авиакомпании «Белавиа», которые были введены после задержания Протасевича вместе с его девушкой в 2021 году, как иллюстрацию того, что на Западе ищут повод «наклонить» Белоруссию.

Лукашенко отметил, что Протасевич работал под прикрытием в белорусской оппозиции.