Лукашенко сделал неожиданное заявление о Протасевиче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич, считавшийся оппозиционером, является сотрудником белорусской разведки.

"Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки", - приводит его слова агентство БелТА.

Одесса восстала: полиция молча поддержала бунт

Силовой мобилизации и разбою ТЦК в Одессе впервые дали массовый отпор. Избиение людей прямо на улице с последующим их заталкиванием в автобусы уже получило в народе название «бусификация». Однако в этот раз военкомам ТЦК дали серьезный отпор.

Так, массовые беспорядки в городе вспыхнули после попытки силового задержания местного жителя. Инцидент произошел на известном рынке «7-й километр» и перерос в настоящий бунт. Как рассказывает телеканал «Царьград», сотрудники ТЦК прибыли на рынок с целью задержания потенциальных призывников, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Их встретили десятки мужчин, вооруженных дубинками, газовыми баллончиками и подручными средствами. Насильно мобилизованного удалось отбить.

Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

На фоне наступления российских войск для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) складывается сложная ситуация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский телеканал «Новости.Live».

«Ситуация в Покровске сложная», — заявил украинский лидер.

Алаудинов заявил о любви к украинцам

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о любви к украинскому народу. Его слова приводит Telegram-канал «Индия "Ахмат" МО РФ».

Алаудинов сказал, что вместе с тем ему жалко украинцев, которых он называет «такими же русскими, как мы с вами».

Во Франции заявили о неожиданной угрозе от Украины

Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины погубит французских фермеров. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Вступает в силу новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое еще больше усиливает конкуренцию со стороны украинского сельского хозяйства по отношению к нашей продукции», — написал он.

В МИД России оценили «мирный план» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление Европейского союза о признании так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского единственно возможным вариантом урегулирования украинского конфликта. В своем Telegram-канеле дипломат охарактеризовала данную позицию как деструктивную и направленную на блокирование реального переговорного процесса.

Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о неприятии китайской мирной инициативы, Захарова подчеркнула, что подобная позиция демонстрирует "колониальную логику" западных политиков. По ее словам, игнорирование предложений, исходящих от стран, представляющих пятую часть мирового населения и ведущих экономик, свидетельствует о недостаточной геополитической компетентности.

ВСУ начали стягивать силы в приграничную с Россией область

Командование ВСУ сосредоточило большие объемы артиллерийских установок западного производства в приграничной с Российской Федерацией Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

В Харьковской области командование вооруженных сил Украины, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной, поделился подробностями собеседник агентства.

В деле о пропаже семьи Усольцевых появился новый поворот

Следственные органы проверяют версию, связанную с финансовой деятельностью главы семьи, в рамках расследования дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых из Красноярского края. Как установлено, исчезновение произошло незадолго до сдачи отчета о целевом использовании государственного гранта.

«Предприниматель Сергей Усольцев занимался производством лакокрасочных материалов и является получателем субсидии на развитие бизнеса», – сообщил «ФедералПресс» источник в правоохранительных структурах.

Раскрыт мотив расправы над найденной в лесу голой женщиной без головы

Мотивом расправы над найденной в уральском лесу голой женщиной без головы оказалась личная неприязнь ее сына. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, сыщики вычислили и задержали подозреваемого. Юноша и его 41-летняя мать, будучи уроженцами одной из стран Центральной Азии, работали на территории региона. Он заманил родительницу в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, более комфортной квартиры и по пути напал. Задержанный признался, что хотел таким образом навсегда прекратить упреки матери в свой адрес.

Продюсер дал совет решившему вернуться в Россию внуку Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров дал совет внуку певицы Аллы Пугачевой Никите Преснякову, который собирается вернуться в Россию из США. Его цитирует «Абзац».

Лавров отметил, что попытка Преснякова построить карьеру в США оказалась неудачной, поскольку человек «всегда пригождается там, где родился». Он подчеркнул, что после возвращения в Россию музыканту стоит уйти от исполнения песен на английском языке, а также обратиться к опытному продюсеру.

