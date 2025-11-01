Полиция Франции нашла преступников, укравших из Лувра драгоценности, благодаря совершенным злоумышленниками ошибкам и их небрежным действиям. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, грабители допустили ошибку, когда встретились с владельцем автогидроподъемника для его аренды и угнали машину, тем самым оставив свидетеля, который затем дал показания. Также, при ограблении воры уронили несколько украшений на пол музея. Один из злоумышленников задержался, чтобы поднять их, но оставил одно, а также свою перчатку. Отмечается, что грабители могли сжечь украденный грузовик для устранения следов, но из-за прибывшей полиции оставили его нетронутым. Таким образом, злоумышленники бросили на улице автогидроподъемник, канистру с бензином, болгарки, рацию и желтые жилеты.

Как пишет WSJ, Франция мобилизовала около 100 следователей, которые просматривали камеры видеонаблюдения по всему городу, чтобы восстановить маршрут отступления воров и найти хотя бы один из скутеров, на которых они уехали.

Как отметил профессор криминологии Северно-Восточного университета Никос Пассас, преступники использовали "низкотехнологичные и несложные методы". Он добавил, что их "степень беспечности просто поразительная".

Что известно о новых задержанных по делу об ограблении Лувра

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами - выронили при побеге. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявляла прокурор Парижа Лор Беко.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе, их поместили под стражу. Прокурор сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что число участников может быть больше.