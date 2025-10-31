Что происходит в мире сегодня: талоны на еду в Нью-Йорке и массовый отъезд украинцев

Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за проблем с финансированием талонов на еду, Европу беспокоит массовый отъезд молодых людей с территории Украины, а США определили цели для ударов по Венесуэле. «Рамблер» собрал главные новости в мире на сегодняшний день.

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения, чтобы на фоне затянувшегося шатдауна суметь обеспечить финансирование программы продовольственных талонов для нуждающихся. Об этом пишет The Guardian.

Федеральное финансирование национальной программы продовольственных талонов Snap должно прекратиться 1 ноября. При этом, стоимость таких талонов в месяц составляет около 8 млрд долларов. Губернатор сообщила о выделении дополнительного финансирования в размере 65 млн долларов на оказание экстренной продовольственной помощи.

«Прекращение выплат по программе Snap поставит миллионы американцев под угрозу отсутствия продовольственной безопасности и нищеты», - цитирует издание письмо, направленное губернаторами штатов в адрес администрации президента США.

Массовый отъезд молодых мужчин из Украины

Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет массово покидают территорию Украины после смягчения Киевом правил выезда, что вызывает серьезную обеспокоенность в Европе. Об этом пишет The Telegraph.

По данным пограничной службы Польши, с тех пор, как в конце августа были смягчены правила выезда с территории Украины, ее границу пересекли 99 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В Европе отмечают, что социальные службы не готовы к прибытию такого количества мигрантов, в Берлине же задумались о сокращении поддержки украинских беженцев.

США определили цели для ударов по Венесуэле

Американская администрация определила цели для ударов по объектам в Венесуэле, которые, по данным Вашингтона, используются для наркоторговли. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, среди целей военные объекты, но президент США Дональд Трамп «еще не принял окончательного решения о наземных ударах».

Дания готовится к конфликту с Россией

Дания провела самые крупные учения в Гренландии в рамках подготовки к возможному конфликту с Россией, так как ожидает, что Москва станет представлять прямую угрозу после завершения военных действий на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«Если предыдущие учения были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне», — говорится в статье.

Еврокомиссия намерена судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

Европейская комиссия рассматривают возможность подать в суд на Венгрию, Словакию и Польшу из-за введения ими ограничений на импорт украинского зерна. Об этом пишет Politico.

Издание отметило, что введенные ограничения противоречат нормам единого рынка, которые запрещают национальные торговые барьеры. При этом позиция Венгрии, Словакии и Польши демонстрирует серьезную напряженность в торговле между ЕС и Украиной.

Напомним, что ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, призвав не дать Москве перенаправить украинские товары в ЕС и вытеснить их с азиатских и африканских рынков.