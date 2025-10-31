У Пентагона проблемы: к чему могут привести ядерные испытания США

Ядерные испытания США приведут к проблемам для Вашингтона. Как сообщает «Царьград», обозреватель Александр Бабицкий отметил, что президент США Дональд Трамп поставил невыполнимую для Пентагона задачу.

Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть такие программы. По его словам, он дал военным указания возобновить проверки «немедленно».

Обозреватель отмечает, что пока американские бюрократы «недоуменно переглядываются, чешут затылки и переспрашивают» — кто в мире проводит ядерные испытания? Бабицкий напомнил, что последний ядерный взрыв на планете устроила КНДР в 2017 году. Китай провел последние испытания в 1996 году, а СССР — в 1990 году. Россия и вовсе их не проводила.

При этом «немедленно» начать испытания не получится. Специализированный полигон в Неваде пришел в негодность, поскольку был заброшен после распада СССР, а часть оборудования «исчезла».

«Во-вторых, ядерные испытания в США военные не проводят – за это ответственно Министерство энергетики», — добавил Бабицкий.

Обозреватель заключил, что Пентагону не позавидуешь, ведь ему поставили «основанную на странных мотивах невыполнимую задачу, которая не входит в зону их компетенции».