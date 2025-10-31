ЕС угрожает судебными разбирательствами Польше, Венгрии и Словаки, требуя от них поддержать принятие Украины в объединение. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог Александр Рар.

Он отметил, что Киев может добиться вступления страны в Евросоюз после перемирия — на Западе к этому активно готовятся. По этой причине Брюссель совершает различные нападки в адрес тех стран ЕС, которые против этого.

«Но даже если Польша и Венгрия выскажутся против, Брюссель примет Украину как протекторат в ЕС. Невзирая на существующие правила и законы. Америка тоже будет настаивать на вхождении страны в Евросоюз, чтобы избежать присутствия НАТО на украинской территории», — добавил Рар.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает возможность принятия правовых мер против Польши, Венгрии и Словакии. Причиной является сохранение односторонних ограничений на импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины.