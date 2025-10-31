Владимир Зеленский продолжает терять союзников. Как сообщает РИА Новости, лидер Южной Кореи Ли Чже Мен показал, что курс Сеула меняется и страна больше не планирует поддерживать Киев.

Ли Чже Мен дал интервью изданию Politico, в котором назвал Зеленского «начинающим политиком». Подобное заявление выглядит и как оскорбительный вызов, и как парадокс, заметный даже из России: конфликт с Москвой не красит Зеленского, но словно дает ему опыт.

Однако, учитывая самомнение Зеленского, он серьезно обидится на Корею, даже не поняв, о чем речь. Ли Чже Мен расставил акценты через риторический вопрос к журналисту: «Почему мы должны ввязываться в чужую войну?»

Еще в 2022 году будущий президент Южной Кореи называл Зеленского некомпетентным за игнорирование истин позитивного нейтралитета. Он считает, что одна из задач лидера небольшой страны — не допустить ситуации, когда она становится инструментом крупных государств. Следовательно, не стоит провоцировать большие страны или искать с ними военного противостояния.

Фронт ВСУ у Красноармейска рухнул: раскрыта новая цель армии РФ

Ли Чже Мен же не учит других тому, чего не практикует сам. Этой же позиции он придерживается в отношениях с США и Китаем: Америка для него «главный союзник», Китай «друг», но Тайвань — тоже «не наша война».

Такой подход не нравился президенту США Дональду Трампу, который сразу после приезда потребовал инвестировать в экономику США 350 млрд долларов в обмен на снижение торговых пошлин. Ли Чже Мен сказал ему то, что хотели услышать избиратели — таких денег у Сеула нет. Несмотря на то, политик после все же договорились, поскольку Трампу предложили эту сумму по частям и на долгую перспективу.

Сам Ли Чже Мен прожил непростую судьбу. Он из рабочей семьи с семью детьми и отцом-лудоманом, чистил школьные сортиры, а в подростковом возрасте стал работать на производстве резиновых изделий. Из-за производственных травм он не попал в армию, но поступил в университет, после которого стал адвокатом. Позднее Ли Чже Мен пошел в политику, избрался мэром города Соннам, а позднее стал лидером Демократической партии. Он пережил аресты, прорывался к парламенту сквозь военное оцепление, а до этого три недели держал голодовку в знак протеста против политики своего предшественника Юн Сок Еля.

После прихода к власти он стал выравнивать баланс в отношениях с США и Китаем, а КНДР предложил мир в обмен на отказ от ядерного оружия. Он же остановил программы помощи Украине и начал пересмотр антироссийских санкций.

Весь путь Ли Чже Мена отражается в его богатом опыте. Вероятно, Зеленскому были бы полезны такие рассказы, если бы он не был Зеленским. Сколь насыщенным бы не был его политический опыт, он не приводит к рефлексии и работе над ошибками. Одним словом, украинского политика можно назвать безнадежным, на что и обратил внимание мудрый корейский лидер.