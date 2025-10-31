Названы подарки мировых лидеров для Трампа в 2025 году

В 2025 году мировые лидеры уже успели подарить президенту США Дональду Трампу экстравагантные подарки — от позолоченного пейджера до копии древней золотой короны. Эти дипломатические жесты стоимостью от символических до сотен миллионов долларов раскрывают тонкое искусство международного влияния и личных отношений в эпоху второго президентства Трампа.

© Московский Комсомолец

Искусство дипломатического подарка достигло новых высот во второе президентство Дональда Трампа. Вспоминаем, какие подарки получал американский лидер от иностранных лидеров.

Уже в феврале 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху задал тон, преподнеся американскому лидеру позолоченный пейджер — тот самый тип устройств, которые израильские спецслужбы использовали для ликвидации боевиков «Хезболлы». Хотя Трамп в частных беседах назвал подарок «неприятным», этот жест, по мнению западных аналитиков, продемонстрировал насколько глубоко иностранные лидеры изучают символические предпочтения президента.

Всего через несколько дней тогдашний премьер-министр Японии Сигеру Ишиба продолжил «золотую тенденцию», подарив самурайский шлем из родной префектуры — дань уважения как историческим традициям, так и любви Трампа к роскоши. Еще более изощренный подход продемонстрировала новый премьер-министр Санаэ Такаити, которая подарила клюшку покойного Синдзо Абэ, которого застрелили в 2022 году, (Трамп называл его своими большим другом) в стеклянной витрине с золотым мячом и подписанной сумкой чемпиона.

Российский президент Владимир Путин выбрал иной путь, дважды в течение года преподнося Трампу портреты. Первый, переданный через посла Стива Уиткоффа, изображал Трампа с окровавленным лицом после покушения в Батлере — мрачный, но глубоко личный подарок, который, по свидетельствам, «тронул» президента. Второй портрет был вручен после встречи на Аляске.

«Эти дары подчеркивали особый характер отношений между лидерами, выходящий за рамки официальной дипломатии», — поясняют западные политологи.

Зеленский же дарил Трампу в феврале чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика, но устроенная в Белом доме выволочка оставила подарок незамеченным, позже также стало известно, что подарок может быть подделкой.

«Боксерский пояс, "подаренный" Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой», — заявил ирландский журналист Чей Боуз.

В августе Зеленский вспомнил, что Трамп заядлый гольфист, поэтому подарил ему клюшку для этого вида спорта, которая ранее принадлежала военнослужащему Украины.

Не менее символичными стали подарки, связанные с семейной историей Трампа: канцлер Германии Фридрих Мерц вручил копию свидетельства о рождении его деда, а шотландские власти — документы о матери президента с Внешних Гебрид.

Самым дорогим подарком года стал самолет Boeing 747 от Катара стоимостью 400 миллионов долларов, предназначенный стать новым президентским бортом Air Force One. Хотя этот дар вызвал споры о возможном конфликте интересов, администрация Трампа заявила, что самолет перейдет в фонд Президентской библиотеки.

Другие лидеры делали ставку на политические жесты: президент Аргентины Хавьер Милей преподнес позолоченную номинацию на Нобелевскую премию мира, а король Карл III — флаг, развевавшийся над Букингемским дворцом в день инаугурации Трампа. Но самым провокационным подарком стала точная копия исторической золотой короны от президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Шутка Трампа «Я бы хотел надеть это прямо сейчас» вызвала волну критики со стороны тех, кто давно обвиняет его в монархических амбициях.

Напомним, что законы об этике требуют, чтобы такие подарки передавались в Управление общих служб, хотя президент может выкупить их по рыночной стоимости. Демократы неоднократно обвиняли Трампа в недостаточной прозрачности при отчетности о подарках, полученных во время первого срока.