В США заявили о начале новой холодной войны

США и Китай постепенно формируют два замкнутых блока в Азии, которые будут вести ожесточенную борьбу за безопасность, точно также как это было во время холодной войны с СССР. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По его мнению, сейчас самыми могущественными странами в многополярном миропорядке являются США и Китай.

«Нужно себя спросить – что сегодня происходит в Азии? Все так же, как во времена холодной войны: формируются два замкнутых блока, и в итоге у нас будет более поверхностный международный порядок», — заметил профессор.

Джон Миршаймер обратил внимание на то, что Китай входит в БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, выступил с инициативой «Один пояс, один путь», под его влиянием находится Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

«Китай также формирует военные альянсы с такими странами, как Пакистан, Россия, Лаос, Мьянма. И в этом нет ничего удивительного: в Восточной Азии возникает своего рода «китайский порядок»», — заметил эксперт.

Профессор подчеркнул, что США в азиатском регионе «делают то же самое» — участвуют в QUAD, AUKUS, а также усиливают двусторонние союзы с Японией, Южной Кореей, Филиппинами.

«Таким образом, в Восточной Азии формируются два замкнутых блока, которые будут вести ожесточенную борьбу за безопасность — точно так же, как США и Советский Союз во времена холодной войны», — констатировал Джон Миршаймер.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам. Они рекомендовали президенту США Дональду Трампу почти утроить количество развернутых боеголовок к 2050 году. По данным Пентагона, Китай ежегодно создает сто новых единиц ядерного оружия и к середине 2030-х годов может достичь стратегического паритета с США.

В свою очередь экономист Ричард Вольф заявил о том, что США впервые столкнулись с появлением действительно реального экономического конкурента, которым стал Китай.