Пропавшая картина Пабло Пикассо нашлась у консьержки

Загадочная история с исчезновением картины Пабло Пикассо, которую считали утерянной во время перевозки для выставки в Гранаде, разрешилась в Испании. Произведение искусства, как пишет испанское издание El País, все эти дни хранилось у 69-летней консьержки, случайно забравшей посылку.

Напомним, 6 октября культурный центр CajaGranada в Гранаде зафиксировал пропажу работы, и в течение 18 дней полиция вела интенсивное расследование: допрашивала двух водителей, доставлявших картину из Мадрида, отслеживала маршрут фургона и изучала записи с камер видеонаблюдения. На фоне недавнего громкого ограбления Лувра правоохранители даже не исключали возможной связи между инцидентами.

Однако выяснилось, что полотно, вероятно, забытое самими перевозчиками, подобрала консьержка.

"Я нашла посылку, прислоненную к двери, - рассказала она. - Я подумала, что она с Amazon или что-то в этом роде". "Я отнесла ее в консьержную комнату", - добавила женщина, пояснив, что ожидала, что за ней кто-то придет.

После допроса полиция пришла к выводу, что имела место простая ошибка.

24 октября правоохранительные органы официально подтвердили обнаружение картины Пикассо. Небольшое произведение, созданное в 1919 году, застраховано на 600 тысяч евро. Пабло Пикассо, известный как художник, скульптор, график, керамист и дизайнер, считается основоположником кубизма.

В Испании одной из самых знаменитых его работ является "Герника", написанная в 1937 году по заказу правительства страны для павильона на Всемирной выставке в Париже. Полотно, выполненное в кубистической манере в черно-белой гамме, запечатлело бомбардировку города Герника во время гражданской войны в Испании. С 1992 года картина хранится в мадридском Центре искусств королевы Софии и служит одной из главных визитных карточек этого музея.