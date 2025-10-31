Американцы назвали виновников шатдауна в США

Американцы склонны обвинять президента США Дональда Трампа и его Республиканскую партию в приостановке работы правительства, а не демократов. Это следует из данных опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, передает nj.com.

Более 45% американцев полагают, что Трамп и Республиканская партия в первую очередь виноваты в остановке работы правительства. При этом увеличилась доля тех, кто винит демократов: с 30% в экспресс-опросе WP в начале шатдауна до 33% в последнем исследовании.

Как отмечается, за последний месяц кризис в Конгрессе больно ударил по миллионам американцев. Около 650 тысяч федеральных служащих остались без работы, тысячи авиарейсов задержались или были отменены из-за нехватки персонала. Почти 42 миллиона бедных американцев уже в субботу лишатся своих продовольственных пособий.

Сенат не будет заседать до понедельника, но лидер большинства Джон Тун (республиканец) надеется на продолжение переговоров в выходные. Он заявил, что «обсуждения будут продолжаться».