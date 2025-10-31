Лукашенко сделал жесткое предупреждение странам Запада

Президент Александр Лукашенко предупредил, что западным странам не удастся установить контроль над западной частью страны и пообещал «бахнуть», если кто-то появится на территории Белоруссии. Его слова приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что в настоящее время некоторые страны-соседи тратят на военные нужды до 5% от ВВП, и подчеркнул, что «оттяпать» западную часть Белоруссии или Украины не получится.

«Не будет этого (…) Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами – бахнем», - предупредил Александр Лукашенко.

В декабре 2024 года Лукашенко отметил, что на территории страны размещен «не один десяток» ядерных боеголовок. Он добавил, что предупредил «всех своих врагов, «друзей» и соперников» о «мгновенном» ответе в случае посягательства на белорусскую территорию.

В марте Лукашенко сообщил, что белорусские предприятия изготавливают пусковые установки для «Орешника». По его словам, Минску «от старшего брата ракета нужна будет».