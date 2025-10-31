Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 31 октября, заявил, что «вонючая Европа» в будущем будет платить республике за чистый воздух. Он подчеркнул, что Белоруссия бережет леса.

© Администрация президента РФ

— И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога... (В Европе — прим. «ВМ») всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда. Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит, — передает слова Лукашенко БелТа.

26 октября Александр Лукашенко поздравил австрийцев с 70-летним юбилеем государственности республики, которая основана на принципах вечного нейтралитета после Второй мировой войны. Он также призвал австрийских граждан помнить драматичные уроки прошлого.

Лукашенко также заявил, что гражданам Белоруссии не стоит просто ждать высоких зарплат: нужно ставить перед собой конкретные цели и стремиться к их достижению. По его словам, среди людей есть те, кто «жуют жвачку», а есть эксперты своей области, которые целеустремленно работают.