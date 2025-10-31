Трампу может грозить серьезная опасность

Радикально настроенные противники президента США Дональда Трампа считают его угрозой своим интересам и не исключены новые попытки покушения на американского лидера. Об этом заявил News.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Политолог-американист обратил внимание на то, что общество в США крайне поляризовано и проигравшие на выборах демократы могут рассматривать республиканца Трампа «как нежелательный элемент».

«Не исключено, что будут новые попытки покушения на Трампа или его окружение (…) Понятно, что СМИ будут представлять [нападавших] как психически ненормальных людей, одиночек. Но одно дело, кто будет исполнителем, а кто заказчиком. Им может быть, конечно, глубинное государство», — пояснил Блохин.

Эксперт уверен, что Трамп будет находиться под угрозой до конца президентского срока, покушение может быть совершено и на вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Журналисты вновь заметили синяк на руке Трампа

Ранее над трассой, по которой проезжали патрульные из кортежа Вэнса, взорвался 155-миллиметровый снаряд. Инцидент произошел 18 октября. Боеприпас был выпущен во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Осколки снаряда повредили мотоцикл охраны Вэнса и автомобиль дорожного патруля.

При этом на Трампа уже было совершено несколько покушений. В него стреляли в июле 2024 года во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Последующие выстрелы убили одного из участников митинга и серьезно ранили другого. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы.

Вторая попытка покушения на Трампа была предотвращена 15 сентября, когда будущий президент играл в гольф. Агенты Секретной службы США открыли огонь по человеку, который целился из винтовки через забор гольф-клуба. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. Трамп не пострадал.