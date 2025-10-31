Лукашенко сделал заявление о возможном участии Белоруссии в войне

Белоруссия не будет ввязываться в войну, если ее «не будут трогать». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — объяснил политик.

По его словам, в настоящее время в мире насчитывается более 50 конфликтов и Минск не желает участвовать еще в одном. Белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссии необходимо выдержать данный период. Вместе с тем он отметил, что в стране развито производство, на что сейчас есть спрос.

Ранее в Белоруссии подтвердили закрытие границ с соседней страной. Соответствующее уведомление об ограничениях Минск получил от Литвы.