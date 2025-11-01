В КНДР раскритиковали «несбыточную мечту» Южной Кореи

Lenta.ruиещё 1

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) назвала «несбыточной мечтой» вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В КНДР раскритиковали «несбыточную мечту» Южной Кореи
© Лента.Ru
«Мы терпеливо покажем, что денуклеаризация — это "несбыточная мечта", которую никогда не удастся осуществить, даже если о ней будут говорить тысячу раз», — сказано в заявлении МИД.

Такое заявление прозвучало в ответ на сообщения о том, что тема денуклеаризации Корейсокго Полустров будет затронута в ходе переговоров президента Республики Корея Ли Чжэ Мена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не смог согласовать свое рабочее расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для проведения двусторонней встречи.

«Мы не смогли проработать время для проведения встречи [с Ким Чен Ыном] в этот раз», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов.