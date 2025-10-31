Названа самая высокая церковь в мире

Барселонская базилика Святого Семейства стала самой высокой церковью в мире после того, как часть ее центральной башни была поднята на крышу нефа, сообщает газета The Dayli Mail.

По словам строителей, центральная башня базилики в настоящее время достигает 162,91 метра, что впервые превосходит Ульмский собор в Германии, который возвышается на 161,53 метра. Один только установленный поперечный сегмент имеет размеры 7,25 метра и вес 24 тонны. Он готовился с июля на платформе высотой 54 метра над центральным нефом.

По завершении строительства крест должен достичь 17 метров в высоту и 13,50 метра в ширину - примерно размером с пятиэтажное здание. В конечном итоге общая высота башни составит рекордные 172,50 метра.

Завершение строительства так называемой "Башни Иисуса Христа" запланировано на 2026 год, что приурочено к 100-летию со дня смерти архитектора Антонио Гауди (1852-1926). В честь этого события запланированы различные мероприятия. Строительство церкви началось в 1882 году к северу от старого города Барселоны.