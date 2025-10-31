Украинский политик заявил, что Зеленский бросил ВСУ в котле ради Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский бросил украинских военных в окружении на территории ДНР, чтобы поток финансирования из Европы Киеву не останавливался. Об этом заявил aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

© Газета.Ru

«Задача, которая поставлена Сырскому, это попытаться деблокировать и раскрыть эти два котла (у Красноармейска и Купянска – «Газета.Ru») для того, чтобы там не было угрозы полного окружения и уничтожения украинских войск», — подчеркнул он.

По оценке Килинкарова, это делается, чтобы продолжалось финансирование, поставки оружия и чтобы показать «солидарность с Европой», которая не хочет окончания конфликта.

В пресс-службе Минобороны России сообщили 31 октября, что ВСУ продолжают отвергать предложения сдаться в плен и безуспешно пытаются найти укрытие в жилых зданиях Красноармейска (украинское название - Покровск).

По данным российского оборонного ведомства, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отслеживают все перемещения противника и передают их координаты расчетным ударным дронам.

29 октября президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

