Азиатский визит Трампа направлен на сдерживание Китая

Азиатское турне президента США Дональда Трампа и заключение им торговых соглашений продемонстрировали, что американская роль в регионе снизилась и сейчас действия американского лидера больше похожи на сдерживание растущего влияния Китая. Об этом пишет британское издание The Independent.

Самым ожидаемым событием в ходе азиатского турне Дональда Трампа стала его встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которой стороны договорились отложить введение ранее объявленных мер контроля над экспортом редкоземельных металлов и штрафных пошлин.

«С начала второго срока Трамп доминирует на международной арене, как немногие лидеры. Однако его визит не был столь всепоглощающим событием, которое занимало бы первые полосы газет в Азии. С региональной точки зрения Трамп выглядит менее значимым, чем у себя дома», — отмечается в статье.

«"Буревестник" сделал США уязвимыми»

Появление российской межконтинентальной ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» стало переломным моментом и сделало военный арсенал России недосягаемым для США. Такое мнение высказал обозреватель L’Antidiplomatico Джозеф Масала.

Он обратил внимание на то, что противоракетные системы предназначены для сбивания ракет с баллистической траекторией, а против летящих низко над землей, как это делает «Буревестник», бессильны. При этом у США нет подобного оружия и нет гиперзвуковых ракет.

«Отставание США в этом стратегическом направлении военных исследований можно назвать катастрофическим. (…) Это неумолимый признак упадка», — констатировал Джозеф Масала.

Трамп внезапно смягчил свою позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп после ряда резких заявлений в адрес России не стал передавать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk, объявил о выводе американских войск из Румынии, Венгрии и Болгарии и не потребовал от китайского лидера Си Цзиньпина отказа от российской нефти. На резкое смягчение позиции главы Белого дома обратило внимание американское издание Fox News.

Такие действия американского лидера встревожили европейских союзников США. «Трамп продолжает настаивать на том, что его администрация стремится к миру «посредством силы», но его последние действия и заявления рисуют неоднозначную картину, в результате чего союзникам приходится гадать, какой из вариантов украинской политики Трампа возобладает в следующий раз», — подчеркнули журналисты.

«Медовые ловушки» и наркокурьеры: Швецию захлестнула волна преступности среди девочек-подростков

Девочки-подростки из благополучных шведских семей все чаще оказываются вовлеченными в преступную деятельность, помогая бандам расправляться с неугодными людьми ради денег. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Банды, превратившие Швецию в «европейскую столицу убийств», все чаще привлекают к своей деятельности девочек-подростков с классической для Скандинавии внешностью – светлыми волосами и голубыми глазами. В прошлом году 280 шведкам в возрасте от 15 до 17 лет были предъявлены обвинения в серьезных насильственных действиях, включая восемь убийств. «Работа им не нужна. Им нужны деньги на маникюр, ресницы и дорогой крем для лица», — отметила инспектор полиции Йозефина Ристмаги.

Озвучено число воющих за ВСУ иностранных наемников

Более половины погибших на поле боя военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались иностранными наемниками, которые украинское руководство пытается «заткнуть дыры». Такие данные приводит китайское издание NetEase.

Издание отметило, что на стороне ВСУ воюют уже более 20 тысяч наемников «иностранного легиона». При этом «линия обороны Украины, выстроенная из тел, рушится, и на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев».