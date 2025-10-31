Раскрыты дальнейшие события после лишения принца Эндрю титула

Британский король Карл III в четверг вечером сенсационно лишил Эндрю титула принца и выгнал его из дома, где тот прожил десятилетия. Таков итог ставшей достоянием общественности грязной истории дружбы уже не принца Эндрю с осуждённым педофилом Джеффри Эпштейном. Королевский биограф в беседе с The Mirror, однако, предположил, что это не конец унижений для опального бывшего герцога.

В пятницу брат нынешнего британского монарха проснулся (если вообще спал) как просто Эндрю Маунтбеттен Виндзор, и, скорее всего, в ближайшее время начнётся полицейское расследование его неподобающего прежнему статусу поведения.

В четверг Букингемский дворец сделал сенсационное заявление, в котором подтвердил, что 65-летний принц больше не будет принцем – это решение вступило в силу немедленно – и покинет 30-местный королевский домик, расположенный на территории Виндзорского замка.

Дворец заявил, что «порицания были сочтены необходимыми» на фоне продолжающегося скандала с Джеффри Эпштейном – финансистом-педофилом, о разрыве связей с которым Эндрю, как выяснилось, солгал.

Это произошло после того, как издание Mail on Sunday эксклюзивно опубликовало скандальную переписку, в которой отвергнутый принц сказал Эпштейну: «Мы в этом вместе», спустя день после публикации скандальной фотографии королевской особы с его предполагаемой тогда ещё несовершеннолетней жертвой сексуального насилия Вирджинией Джуффре.

Поскольку связи Эндрю с опальным финансистом продолжали позорить королевскую семью, в четверг вечером он, наконец, согласился отказаться от аренды поместья Виндзор, где проживал со своей бывшей женой Сарой Фергюсон более двух десятилетий, выплачивая «мизерную арендную плату».

А источники в грубом замечании сообщили, что бывшая герцогиня Йоркская, которая также была втянута в скандал, связанный с сексуальным преступником Эпштейном, «сама разберётся» со своим будущим.

Известно, что король в настоящее время направляет лорду-канцлеру королевские ордера с требованием лишить своего брата титулов и почестей, против чего Эндрю уже и не возражает. Чего уж тут теперь юлить.

Младший брат Его Величества будет выслан в частную собственность в поместье Сандрингем в Норфолке, однако никаких дополнительных подробностей пока не сообщается. Насколько известно, принц Уильям и королевская семья полностью поддерживают решение короля.

Между тем дочери Эндрю, 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения, сохранят свои титулы Её Королевских Высочеств, поскольку ранее сообщалось, что Карл очень хотел «защитить» своих племянниц.

Однако историк и автор книг о королевской семье Эндрю Лоуни полагает, что недавние события не знаменуют собой «конец» споров вокруг отвергнутого члена монаршей семьи: «Я не думаю, что это конец. Думаю, будет ещё много разоблачений, но, по крайней мере, они предпринимают какие-то решительные действия. Так что я не думаю, что для него всё кончено».

На вопрос о том, считает ли он, что после последних событий полицейское расследование в отношении Эндрю стало более вероятным, он заметил, что бывшего герцога «бросают под автобус»: «Да, я уже некоторое время говорю, что они (королевская семья) собираются подставить Эндрю, чтобы спасти себя, и это первый признак этого».

На прошлой неделе скандал вокруг Королевской ложи продолжал разгораться на фоне шокирующих откровений в посмертных мемуарах Джуффре, обвинительницы Эндрю в сексуальных домогательствах, которая в этом году покончила с собой в возрасте 41 года.

В этом месяце вышла скандальная книга Джуффре «Ничья девушка: воспоминания о выжившей после насилия и борющейся за справедливость», рукопись которой была завершена до её смерти.

В ней она подробно описала годы, проведённые в качестве сексуальной рабыни Эпштейна и его британской наложницы Гислен Максвелл, а также заявила, что её трижды переправляли бывшему герцогу, которого она назвала «имеющим право» и считала секс его «правом по рождению».

В 400-страничной автобиографии она также утверждает, что бывший герцог сказал «спасибо» с «резким британским акцентом» после их предполагаемой первой встречи, когда ей было всего лишь 17 лет.

Она также вспомнила, как Максвелл похвалила её после встречи, сказав: «Ты молодец, принцу было весело».

Эндрю отрицал, что когда-либо встречался с Джуффре. В 2022 году он урегулировал гражданский иск в США, который она подала, как сообщается, на сумму в 12 миллионов фунтов стерлингов, получив, как сообщается, деньги от своей матери, королевы Елизаветы II, на покрытие судебных издержек. Соглашение было достигнуто без признания какой-либо ответственности.

Но после скандала с Джуффре Эндрю столкнулся с частными обвинениями в сексуальном насилии, коррупции и неправомерном поведении на государственной службе.

В четверг антимонархическая группа «Республика» заявила, что поручила юристам провести расследование в отношении принца и, если это будет необходимо, начать судебное разбирательство. Группа пояснила, что готовит собственную попытку привлечь Эндрю к суду, поскольку правовая и политическая реакция на претензии на сегодняшний день «слаба и неадекватна».

Королевская прокурорская служба также имеет право начать частное обвинение и даже прекратить его, если сочтёт, что обвинение возбуждено злонамеренно.

Известно, что в начале этого месяца столичная полиция «активно» расследовала заявления о том, что Эндрю попросил своего личного охранника провести расследование в отношении Джуффре и что на прошлой неделе его дома допросили детективы.

Это произошло после того, как появились электронные письма Эндрю самому педофилу Эпштейну, в которых бывший герцог заявил, что он «обеспокоен» тем, какое влияние откровения газеты могут оказать на его друга после публикации скандальной фотографии королевской особы с мисс Джуффре. Он заверил мерзкого миллиардера, что они «поднимутся выше» внимания прессы.

Письмо было отправлено Эпштейну через 12 недель после того, как Эндрю предположительно прекратил все контакты с осуждённым сексуальным преступником.

Утечка электронного письма является неопровержимым доказательством того, что принц солгал в своём интервью программе Newsnight на канале «Би-Би-Си», когда он заявил, что «никогда не контактировал» с опальным финансистом после того, как в декабре 2010 года их сфотографировали гуляющими вместе в Центральном парке Нью-Йорка.

Более того, принц Эндрю был втянут и в другой скандал, связанный со шпионажем в пользу Китая. Выяснилось, что Эндрю встречался с «главой шпионской сети», стоявшим за развалившимся делом о шпионаже в пользу Китая, по меньшей мере трижды.