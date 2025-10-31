Эксперт в чтении по губам Никола Хиклинг рассказала, что президент США Дональд Трамп шептал китайскому лидеру Си Цзиньпину во время встречи в Пусане. Об этом сообщает Irish Star.

По словам Хиклинга, американский президент сказал председателю КНР, что они «должны держаться вместе».

«Давайте продолжим работать вместе... Ладно, я поговорю с вами об этом... Я уверен, что мы сможем что-то придумать», — прочла эксперт слова Трампа по губам.

Специалист добавила, что Си Цзиньпин в этот момент был напряжен. Об этом говорит короткий взгляд политика, нерешительный кивок и сжатые губы.

Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти

Напомним, что переговоры лидеров двух стран прошли в южнокорейском Пусане и продлилась более полутора часов. После завершения встречи Си Цзиньпин и Трамп вышли вместе, коротко поговорили и пожали друг другу руки.