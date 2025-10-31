Еще одна страна решила готовиться к возможному конфликту с Россией

В Дании готовятся к возможному конфликту с Россией в Арктике. Об этом сообщается в статье Bloomberg.

Сентябрь стал месяцем крупнейших учений, проведённых Данией в Гренландии. Если предыдущие манёвры фокусировались на спасательных операциях и гражданских задачах, то нынешние учения носили военно-ориентированный характер. Это стало важным шагом в подготовке к возможному конфликту с Россией.

Датская разведка ожидает, что после завершения боевых действий на Украине Россия якобы может переключить своё внимание на Арктику. В таком случае, как считают в Копенгагене, Москва может представлять реальную угрозу для стран НАТО.

Недавно помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что западные страны активно используют экологические проблемы для продвижения своих экономических интересов и сдерживания России в Арктике.