Глава офиса Зеленского раскрыл детали мирного плана Киева

Украина и ее союзники создают единый план мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«В медиа сейчас много сообщений относительно альтернативных планов, мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой», — подчеркнул он. При этом политик отметил, что дискуссии по мирному плану ведутся.

Он также сказал, что Владимир Зеленский, европейские лидеры и президент США считают, что любые переговоры должны начаться с прекращения огня по текущей линии фронта.

В августе, во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что мирная договоренность по Украине может быть согласована и реализована без прекращения огня. Он отметил, что хотел бы остановки боевых действий, однако признал, что это может быть невыгодно со стратегической точки зрения.

Ранее глава Белого дома в очередной раз пообещал добиться мира на Украине. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам под его руководством удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине.