Раскрыта секретная встреча союзников Украины

МИД Испании проведет 4 ноября «секретную» и закрытую встречу так называемой коалиции желающих по вопросу поддержки Украины, пишет El Mundo.

Встреча организована в обстановке строжайшей секретности, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов и о том, что им не следует публиковать сведения о ходе переговорного процесса.

Вероятность отказа Европы от поддержки Украины оценили

В статье речь идет о том, что в ходе саммита делегаты планируют обсудить способы удовлетворения неотложных финансовых потребностей бывшей советской республики, в том числе запросов украинской стороны в области обороны, а также инициативы по усилению давления на Российскую Федерацию.