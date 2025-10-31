Вопрос поддержки Киева может окончательно расколоть ЕС. Как сообщает РИА Новости, в Восточной Европе появилось несколько правительств, готовых создать альтернативный Брюсселю центр силы — это может стать восстанием против киевского режима.

Орбан не меняет позицию

Больше всех Украине оппонирует Будапешт, а венгерский премьер Виктор Орбан, несмотря на уговоры союзников, не меняет свою позицию. Он заявлял, что страна хотела бы, чтобы «ту Украину, которая останется, не принимали в ЕС». По его мнению, в противном случае Европу ждет война и бесконечная трата денег.

Кроме того, критикуют в Венгрии и воровство заблокированных российских активов. По мнению Орбана, это «прелюдия к войне». Предотвратить ее можно лишь прямыми переговорами с Москвой.

Не только венгры

Как пишет издание Politico, главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт планирует создание альянса в рамках ЕС, который был бы «скептически настроен» к Украине. Орбан хочет объединиться с чешским политиком Андрее Бабишем, партия которого ANO победила на парламентских выборах в Чехии, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Вероятность отказа Европы от поддержки Украины оценили

Лидер Венгрии надеется, что успеет реализовать свою задумку до декабрьского саммита ЕС. Однако это будет непросто, ведь ANO приступила к формированию кабмина лишь 27 октября. Помешать Бабишу может только сторонник ЕС — президент Петер Павел. Он может отказаться утверждать правительство.

Вне зависимости от этого, Бабиш публично обещал отказаться от государственной программы поставок боеприпасов Украине, выражал недовольство ростом расходов на оборону в рамках политики НАТО и зеленым курсом ЕС. Его возможные союзники по правящей коалиции позволяли себе еще более резкие высказывания. Фицо же ведет себя более осторожно.

«С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право принимать решение о своих перспективах, но с другой — подчеркиваем: Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу», — говорил он в сентябре во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Братислава не хочет оказывать военную помощь Киеву, поскольку понимает, что украинские власти не вернут долги. Кроме того, Фицо, как и Орбан, против идеи использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Есть шанс на успех

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отметил, что у Венгрии у самой хватает проблем, а потому она не хочет тратиться на Украину. Кроме того, у Орбана сложные отношения с Владимиром Зеленским, а конфликт даже не пытаются скрывать.

«Идея "коалиции нежелающих" в противовес той, которая сейчас обсуждает отправку европейских войск на Украину, понятна. Но быстро не получится. Орбану, Фицо и Бабишу предстоит согласовать позиции, чтобы делать совместные заявления. Тем не менее, если все сложится, сторонникам киевского режима в ЕС станет намного сложнее», — считает он.

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко видит в инициативе венгерских властей большой потенциал. Он назвал Орбана одним из немногих лидеров ЕС, которые мыслят прагматично, и таким людям следует объединяться. Фицо и Бабиш, по его мнению, отлично подходят для этого.

«Вместе с тем, если они сосредоточатся на противостоянии Украине, это вызовет жесткую реакцию Брюсселя. Евробюрократы наверняка предпримут ответные меры. Возможно, правильнее было бы говорить не об украинской угрозе для Европы, а о восстановлении экономики, налаживании связей внутри ЕС, преодолении миграционного кризиса и тому подобном», — заявил он.

Эксперт добавил, что взгляды Орбана набирают популярность в Европе. Это демонстрируют рейтинги лидеров Франции и Германии, которых уже затмили противники бесконечной поддержки Киева, вроде «Национального объединения» и «Альтернативы для Германии».