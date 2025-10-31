В европейской стране на украинцев обрушилась «волна агрессии»

В Польше зафиксирован резкий всплеск преступлений на почве ненависти к украинцам, а антиукраинские настроения достигли такого уровня, что страна может оказаться на грани организованных самосудов. К таким выводам приходит издание Onet на основе полученной полицейской статистики и опроса экспертов.

Согласно официальным данным, всего за два года количество уголовных угроз в адрес украинцев выросло более чем на 50%, число случаев издевательств — на 70%, а нападений на почве ксенофобии — более чем на 66%. Журналисты приводят в пример недавние инциденты: в Варшаве группа мужчин избила молодых украинцев с криками «убирайтесь на фронт, бандеровцы», в автобусе пассажир напал на женщину, заступившуюся за пожилую украинку, а подростки с молотком ограбили молодую пару.

«Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что через мгновение мы дойдем до каких-то организованных линчеваний», — предупреждает социолог, профессор Пшемыслав Садура. По его мнению, причинами стали два фактора: страх поляков перед экономической конкуренцией и тем, что беженцы «займут их место в очереди к врачу», а также многочисленные публикации на данную тему в СМИ и социальных сетях.

Издание отмечает, что украинцы, живущие в Польше, все чаще боятся говорить на родном языке в общественных местах и стараются избегать людных мест по вечерам. «Раньше такого не было», — цитирует газета одного из своих собеседников-украинцев.

