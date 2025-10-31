Что произошло в мире 31 октября: открытие Царскосельского лицея и убийство Ганди

31 октября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Подробности — в материале «Рамблера».

Убийство Индиры Ганди

31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди стала жертвой двух своих телохранителей, которые были сикхами и выражали протест против операции в храме Золотой Храм. Она отказалась от использования пуленепробиваемого жилета и была застрелена во дворе своей резиденции. Этот трагический инцидент спровоцировал масштабные беспорядки по всей стране. В Индии был объявлен 12-дневный траур. Это событие оказало значительное влияние на дальнейшее развитие страны.

Открытие Царскосельского лицея

В 1811 году, 31 октября, в Царском Селе открылось Императорское Царскосельское лицейское учебное заведение. Дети дворян получили право обучаться в этом престижном учреждении, которое впоследствии было переименовано в Александровский лицей. Изначально планировалось, что в лицее будут воспитываться младшие братья императора Александра I, по инициативе которого и было создано это заведение. Однако из-за сложной политической обстановки эта идея не была реализована. В стенах лицея обучались будущие государственные деятели, поэты и мыслители. Первый выпуск лицея стал знаменитым на всю страну: среди его выпускников были Александр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Горчаков и Иван Пущин.

Рождение на Земле 7-миллиардного жителя

31 октября 2011 года, по данным Фонда народонаселения ООН, на Земле родился 7-миллиардный человек. Этот символический момент подчеркнул стремительный рост населения и связанные с ним вызовы, такие как обеспечение продовольственной безопасности, охрана окружающей среды и рациональное использование ресурсов. К 2022 году численность населения планеты достигла 8 миллиардов.

Провозглашение Флавия Ромула Августа императором

Флавий Ромул Август, или Августул, был последним императором Западной Римской империи, правившим с 475 по 476 годы. Его отец, Орест, возвел его на престол в 475 году. На момент восшествия Ромулу было около 15 лет, но фактически империей управляли Орест и его брат Павел. Его власть не признали ни Сиагрий, ни Непот. 4 сентября 476 года Ромул был свергнут Одоакром и отрекся от престола. Его и родственников сослали на виллу Лукулла в Кампании с годовым содержанием в 6 тысяч солидов.