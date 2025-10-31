Стала известна причина переноса саммита Путина и Трампа в Венгрии

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отложен на неопределенный срок из-за твердой позиции Москвы по украинскому конфликту.

Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США отложили проведение запланированного саммита в Будапеште Трампа и Путина после твердой позиции России по требованиям в отношении урегулирования конфликта на Украине. Решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами двух стран (главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в материале.

Как утверждает издание, МИД России якобы направил в Вашингтон меморандум, в котором ведомство подчеркнуло необходимость устранения первопричин украинского кризиса.

Трамп рассказал о звонке Путина

21 октября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия якобы изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в документе в формате non paper (неофициальный дипломатический меморандум), направленному США.

По словам одного из собеседников агентства, в нем Москва повторила свои требования — установление контроля над всем Донбассом, гарантии невступления Киева в НАТО и сокращение численности Вооруженных сил Украины.

Однако замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил данные агентства об обмене стран закрытыми дипломатическими нотами.