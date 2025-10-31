Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

Европейская комиссия (ЕК) не исключила возможности подачи судебного иска против трех стран Европейского союза (ЕС) — Венгрии, Словакии и Польши — из-за запрета на импорт зерна из Украины. Об этом сообщает Politico.

Издание утверждает, что ограничения на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции нарушают правила единого рынка ЕС, которые запрещают национальные торговые барьеры.

Отмечается, что решение этих стран показывает, насколько напряженными в политическом плане стали торговые отношения ЕС с Украиной, поскольку столицы объединения бросают вызов Брюсселю, требуя, чтобы он не ставил интересы Киева выше интересов государств-членов в вопросах соблюдения торгового соглашения.

Заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Улоф Гилл заявил, что ЕК не видит оснований для сохранения этих мер со стороны Венгрии, Словакии и Польши. «Рассматриваются все варианты», — ответил он на вопрос, исключила ли ЕК возможность подачи судебного иска против этих стран.

Ранее стало известно о желании Венгрии создать в Евросоюзе альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Уточняется, что венгерский премьер Виктор Орбан хочет объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.