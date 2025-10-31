Пока вы спали: сомнения Трампа о санкциях против РФ и борьба за власть в ЕС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ВСУ совершили атаку на инфраструктуру возле Владимира

ВСУ совершили атаку на инфраструктуру неподалеку от города Владимира. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Александр Авдеев отметил, что все системы функционируют в штатном режиме и специалисты работают на месте.

Он также предупредил о сохраняющейся угрозе беспилотных атак и призвал жителей соблюдать осторожность.

В России нотариусы будут уведомлять наследников о кредитных долгах

В России нотариусы с ноября 2025 года обязаны будут информировать наследников о кредитных долгах умершего. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, нотариус в течение трех рабочих дней после открытия наследства направляет запрос в Центральный каталог кредитных историй и уведомляет наследников о задолженностях в течение трех дней.

Это нововведение должно повысить прозрачность и упростить процедуру наследования с учетом долговых обязательств.

РКН зафиксировал 103 утечки данных в 2025 году

Роскомнадзор зафиксировал в 2025 году 103 утечки персональных данных, в результате которых было опубликовано около 50 миллионов записей о россиянах. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель ведомства Андрей Липов отметил снижение количества утечек по сравнению с прошлым годом и подчеркнул, что новые штрафы и автоматизированные системы позволяют более эффективно бороться с нарушениями.

Также он подчеркнул необходимость модернизации требований к согласию на обработку данных и перехода к отраслевым стандартам.

Трамп поставил под сомнение вопрос об ужесточении санкций против РФ

По сообщениям Bloomberg, Дональд Трамп поставил под сомнение вопрос ужесточения санкций против России, не поднимая тему российской нефти на встрече с Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты считают, что такой шаг символизирует отказ США от продолжения политики санкций в отношении Москвы и может свидетельствовать о приоритете стабилизации отношений с КНР.

Также отмечается, что это решение связано с попытками Трампа укрепить торговые связи и повысить сотрудничество с Китаем.

Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть в ЕС

Кайя Каллас проиграла борьбу за влияние в аппарате ЕС и уступила Урсуле фон дер Ляйен после конфликта, вызванного предложением назначить Мартина Зельмайра на должность замглавы ЕСВД. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источникам, ни одна страна ЕС не поддержала Каллас, а победа фон дер Ляйен укрепила ее позиции в комиссии.

Этот конфликт подчеркнул слабость ЕСВД, которая страдает от нехватки финансирования и внутренней дестабилизации.