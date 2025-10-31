Трамп призвал перейти к "ядерному варианту" преодоления шатдауна

Президент США Дональд Трамп считает, что его однопартийцам-республиканцам в Сенате Конгресса следует перейти к "ядерному варианту" разрешения ситуации с частичной приостановкой работы правительства из-за отсутствия финансирования (шатдауна).

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Из нее следует, что законодатели из Демократической партии применяют практику филибастера (флибустьерства) - затягивания рассмотрения и принятия законопроектов. Для преодоления филибастера по законопроекту необходима поддержка как минимум 60 членов верхней палаты Конгресса США. По итогам 13 раундов голосований ни один из двух рассматриваемых в Сенате законопроектов об обеспечении финансирования работы правительства принят не был.