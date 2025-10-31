Парламент Латвии проголосовал за выход из конвенции о защите женщин

Сейм Латвии (парламент) проголосовал за выход из Стамбульской конвенции Совета Европы, направленной на защиту женщин от насилия. Об этом сообщает портал Delfi.

© Газета.Ru

Обсуждение вопроса в Сейме продолжалось более 12 часов. Инициативу о денонсации поддержали оппозиционные партии "Объединенный список", "Национальное объединение", "Стабильность", "Латвия на первом месте" и "Союз зеленых и крестьян".

Выдворенные из Латвии могут получать пенсию в России

Парламентарии, проголосовавшие за выход, заявили, что положения Стамбульской конвенции противоречат традиционным семейным ценностям, поскольку в документе понятие "гендер" трактуется не как биологический пол, а как социальный конструкт.

До этого дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран направили в Сейм письмо, выразив обеспокоенность предстоящим решением.

В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен определить, подпишет ли он закон или вернет его на повторное рассмотрение парламента.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу в 2014-м. Документ обязывает страны-участницы принимать меры по профилактике и предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Конвенцию ратифицировали 39 европейских государств, а также Грузия. На сегодняшний день единственной страной, денонсировавшей соглашение, остается Турция.