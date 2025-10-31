Delfi: сейм Латвии проголосовал за выход из конвенции о защите женщин

Сейм Латвии (парламент) проголосовал за выход из Стамбульской конвенции Совета Европы, направленной на защиту женщин от насилия. Об этом сообщает портал Delfi.

Парламент Латвии проголосовал за выход из конвенции о защите женщин
Обсуждение вопроса в Сейме продолжалось более 12 часов. Инициативу о денонсации поддержали оппозиционные партии "Объединенный список", "Национальное объединение", "Стабильность", "Латвия на первом месте" и "Союз зеленых и крестьян".

Парламентарии, проголосовавшие за выход, заявили, что положения Стамбульской конвенции противоречат традиционным семейным ценностям, поскольку в документе понятие "гендер" трактуется не как биологический пол, а как социальный конструкт.

До этого дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран направили в Сейм письмо, выразив обеспокоенность предстоящим решением.

В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен определить, подпишет ли он закон или вернет его на повторное рассмотрение парламента.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу в 2014-м. Документ обязывает страны-участницы принимать меры по профилактике и предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Конвенцию ратифицировали 39 европейских государств, а также Грузия. На сегодняшний день единственной страной, денонсировавшей соглашение, остается Турция.