СМИ: Лондон не успеет опомниться в случае жесткого удара Москвы

Великобритания расширила санкции против России и призывает союзников усилить давление.

В Лондоне обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет. Это вызвало раздражение в Москве, и, по данным британских СМИ, там уже предложили свой вариант ответа. Об этом пишет Daily Express, пересказ материала публикует АБН24.

По информации издания, российские эксперты обсуждают возможный удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский». Daily Express отмечает, что идея такого «возмездия» вызвала громкий отклик.

Неделей ранее корабль Королевского флота проходил через Баб-эль-Мандебский пролив и вошёл в Красное море. Журналисты отмечают, что теоретически российские МиГ-31 могли бы нанести по нему удар ракетами «Кинжал».

Эксперт Юрий Баранчик заявил, что операция могла бы пройти стремительно — настолько, что британские и американские элиты не успеют сменить свои подгузники, а Великобритания вряд ли смогла бы ответить на потерю корабля.