«Очень холодный расчет»: раскрыта стратегия Путина на Украине

Владимир Путин рассматривает две основные стратегии для России на Украине — либо перейти к резкому наступлению, либо же продолжать истощать европейские финансы, фактически «сжигая» их в боевых действиях.

Об этом в интервью изданию БЕЛТА рассказал известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его мнению, решительное наступление российских сил на ключевые стратегические территории Украины могло бы положить конец вооружённому конфликту. Однако в текущий момент президент России, судя по всему, выбрал тактику истощения европейских ресурсов, которыми страны ЕС активно финансируют Киев.

Кедми подчеркнул, что скорость решения зависит от ситуации на фронте. Если военные действия продолжатся в такой же манере — по объективным и субъективным причинам, западные страны, скорее всего, не придут к мысли о необходимости прекращения конфликта, и война продолжится.

Изменение тактики и целей — оперативных, не стратегических, лежит в плоскости решений российского командования и верховного главнокомандующего: что из них более выгодно для России, отметил эксперт.

Как объяснил политолог, если руководитель страны считает, что более эффективно медленно выдавливать украинские войска, уничтожая живую силу и технику, а также расходуя финансы противника в течение боевых операций, чем провоцировать быстрый прорыв к занятию новых территорий, вызывающих у Запада опасение и склонность к остановке конфликта — это взвешенное и холодное решение.