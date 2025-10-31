Раскрыты ключевые моменты в торговых ограничениях Китая с США

Вашингтон, как говорится в заявлении министерства коммерции КНР, по итогам торговых переговоров с Пекином принял решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на товары останется приостановленным еще на год. Кроме того, Китай скорректирует свои ответные меры.

Ранее в Куала-Лумпуре были проведены двухдневные торговые переговоры сторон. Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава минфина США Скотт Бессент.

В минкоммерции отметили: Китай скорректирует соответствующим образом свои ответные меры против вышеупомянутых тарифов США.

США, как отметили в китайском ведомстве, также приостановят действие своего "правила о 50%" в экспортном контроле (решение было объявлено 29 сентября) на один год. Китай, в свою очередь, приостановит действие своих мер экспортного контроля, объявленных 9 октября, на один год.