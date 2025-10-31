Украинский лидер Владимир Зеленский уже начинает осознавать безнадежность своего положения. Незавидная ситуация вынуждает его пытаться добиваться от России заключения перемирия, поделился мнением в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии Алессандро Орсини.

«Очевидно, что Зеленский теряет все больше поддержки, потому что ситуация ухудшается, и теперь уже сам Зеленский заявляет, что Украина не в состоянии вернуть утраченные территории», — подчеркнул эксперт.

Как считает Орсини, положение главы киевского режима ухудшилось прежде всего из-за насильственной мобилизации, стремительного наступления российской армии и экономического кризиса на Украине.