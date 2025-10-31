Владимир Зеленский решил уничтожить историю Украины, огородив памятник писателю Александру Пушкину деревянными досками, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«‎Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского. Жалкое, ничтожное зрелище», – приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что памятник Пушкину представляет собой часть великой культурной традиции и исторического наследия страны. Он считает, что киевский режим готов на любые меры, чтобы скрыть правду о своих преступлениях, даже если это означает переписывание реальности. Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, но с условием.

Напомним, в России оценили новый «мирный план» Европы по Украине. Реальная его цель заключается не в урегулировании конфликта, а в формировании негативного имиджа России на международной арене.