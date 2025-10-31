Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как пишут журналисты, президент США во время встречи с лидером КНР в четверг не обсуждал вопрос о российской нефти, поставив под вопрос перспективы усиления санкционного давления на РФ.

«Мы, по сути, не обсуждали нефть. Мы говорили о том, как можем работать вместе, чтобы попытаться завершить эту войну», — отметил глава Белого дома.

Если Трамп не поднимает тему российской нефти в разговоре с Си Цзиньпинем, «это подрывает весь смысл санкционной политики», считает эксперт по санкциям и управляющий партнер консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон. Рестрикции Трампа выглядят скорее показательно, добавил эксперт.