Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри аппарата ЕС, столкнувшись с решительным противодействием со стороны председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Согласно информации, опубликованной немецким изданием Die Welt, конфликт возник из-за кадрового назначения, предложенного Каллас.

Эстонский политик попыталась укрепить свои позиции, предложив на ключевую должность ближайшего советника Мартина Зельмайра — бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии, известного как влиятельный брюссельский чиновник и последовательный критик фон дер Ляйен. Это назначение, по данным издания, вызвало резко негативную реакцию в европейских столицах и у самой главы Еврокомиссии.

Как отмечает Die Welt, Каллас не смогла заручиться поддержкой ни одного крупного государства-члена ЕС в этом противостоянии, что привело к ее политическому поражению. Данный эпизод свидетельствует о продолжающейся борьбе за власть внутри руководящих структур Европейского союза.

