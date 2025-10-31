Испытание ядерного аппарата «Посейдон» вынудило Трампа принять одно решение

Испытание Россией беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон» могло стать тем, что подтолкнуло президента США Дональда Трампа решиться возобновить ядерные тесты. Об этом пишет издание The Times.

Американский лидер отдельно подчеркнул, что Москва недавно испытала океанскую многоцелевую систему с ядерным двигателем. Именно это, полагает издание, могло заставить его отдать приказ Пентагону: «Раз другие проводят испытания, считаю, что и нам следует это делать».

В статье говорится, что «Посейдон» является первой в мире торпедой-дроном с ядерным реактором, который может быть запущен под водой на практически неограниченную дальность.

Ранее в публикации Army Recognition «Посейдон» назвали запасным элементом ядерной триады России.