В США объяснили цель объявленных Трампом ядерных испытаний

Глава комитета по разведке сената США Том Коттон заявил, что анонсированные американским президентом Дональдом Трампом ядерные испытания позволят Вашингтону протестировать старые образцы и новейшее вооружение. Его слова приводит РИА Новости.

Коттон отметил, что речь идет о взрывах небольшой мощности под землей.

«Это необходимый и желанный шаг. Чтобы внести ясность — мы не говорим о крупномасштабных взрывах с грибовидным облаком где-то в пустыне или на юге Тихого океана. Мы ведем речь об очень малых, контролируемых и, вероятно, подземных взрывах», — сказал он.

Сенатор указал, что главной целью испытаний является проверка старых и новых вооружений на фоне усиливающихся угроз со стороны Москвы и Пекина. Кроме того, по его словам, инициатива направлена на демонстрацию решимости США в сдерживании России и Китая.

Ранее Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. При этом он не уточни, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.