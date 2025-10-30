В США объяснили цель объявленных Трампом ядерных испытаний

Аксинья Кравченко

Глава комитета по разведке сената США Том Коттон заявил, что анонсированные американским президентом Дональдом Трампом ядерные испытания позволят Вашингтону протестировать старые образцы и новейшее вооружение. Его слова приводит РИА Новости.

Коттон отметил, что речь идет о взрывах небольшой мощности под землей.

«Это необходимый и желанный шаг. Чтобы внести ясность — мы не говорим о крупномасштабных взрывах с грибовидным облаком где-то в пустыне или на юге Тихого океана. Мы ведем речь об очень малых, контролируемых и, вероятно, подземных взрывах», — сказал он.

Сенатор указал, что главной целью испытаний является проверка старых и новых вооружений на фоне усиливающихся угроз со стороны Москвы и Пекина. Кроме того, по его словам, инициатива направлена на демонстрацию решимости США в сдерживании России и Китая.

Ранее Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. При этом он не уточни, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.